Borsa İstanbul’da Yükseliş Devam Ediyor: BIST 100, 10.000 Sınırına Yaklaştı

Borsa İstanbul, yatırımcıların yüzünü güldüren bir performans sergileyerek günü %0,82 artışla 9.916,89 puandan kapattı. İşlem hacminin 108,2 milyar TL’ye ulaştığı günde, endeks psikolojik 10.000 puan sınırına bir adım daha yaklaştı.

Sektörlerdeki Hareketlilik Dikkat Çekti

Borsa İstanbul’da sektör bazlı performanslar da yatırımcıların ilgisini çekti. Bankacılık endeksi %0,19 ve holding endeksi %0,28 oranında sınırlı bir yükseliş gösterdi. Günün en fazla değer kazanan sektörü, %3,49 oranında artış kaydeden finansal kiralama ve faktoring oldu. Buna karşılık, spor endeksi %1,75’lik düşüşle en çok değer kaybeden sektör olarak öne çıktı.

Sektörel hareketlilik, yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi yaparken daha temkinli hareket etmelerine neden olurken, özellikle finans sektörü güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Küresel Gelişmeler Borsayı Etkiliyor

Borsa İstanbul’un performansı, küresel ekonomik gelişmelerden de etkileniyor. Özellikle ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik haberler, piyasalar üzerinde belirsizlik yaratmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına yönelik atacağı adımlar, küresel yatırımcılar için risk faktörü oluştururken, piyasalarda dalgalanmalara neden olabiliyor.

Yatırımcılar, bu belirsizlikler karşısında temkinli davranırken, BIST 100 endeksi, olumlu iç dinamikler sayesinde yükseliş eğilimini korumayı başardı.

Teknik Analizde Kritik Seviyeler

Analistler, BIST 100 endeksinin teknik görünümüne ilişkin kritik seviyelere dikkat çekiyor. Endeksin 9.950 ve 10.000 puan seviyeleri, kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkarken, 9.800 ve 9.700 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak izleniyor.

Özellikle 10.000 puan sınırına yaklaşılması, yatırımcıların bu seviyede nasıl bir yön izleyeceği konusunda merak uyandırıyor. Teknik göstergelere göre, endeksin bu direnç seviyesini aşması halinde yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceği belirtiliyor. Ancak, olası bir geri çekilme durumunda 9.800 ve 9.700 puan seviyeleri, yatırımcılar için önemli destek noktaları olacak.

Yatırımcıları Yarın Neler Bekliyor?

Yarın yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yatırımcılar küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip edecek. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, piyasalarda yakından izlenecek. Fed’in para politikalarına ilişkin vereceği sinyaller, küresel piyasaların yanı sıra Borsa İstanbul’un da yönü üzerinde etkili olacak.

Ayrıca, İngiltere’de açıklanacak enflasyon verileri ile ABD’deki konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri de piyasalar için önemli göstergeler arasında yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra merkez bankalarının faiz politikaları, yatırımcıların kararlarını şekillendirmeye devam edecek.

Sonuç: Yükseliş Eğilimi Devam Edebilir

Borsa İstanbul, hem iç hem de dış faktörlerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Özellikle 10.000 puan sınırına yaklaşılması, yatırımcıların dikkatini bu seviyeye yoğunlaştırıyor. Küresel belirsizliklere rağmen, BIST 100’ün olumlu performansı, kısa vadede yukarı yönlü hareketin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak, yatırımcıların dikkatli olması ve destek-direnç seviyelerini göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeleri önem taşıyor.