İzmir’in Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın ihbar üzerine kısa sürede büyüyerek tehlikeli bir boyuta ulaştı.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bölgede 2 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer görev yapıyor.

Ekiplerin yoğun çabası sürerken, yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Yetkililer, bölgedeki vatandaşlardan yangın alanına yaklaşmamalarını ve güvenlik uyarılarına uymalarını istedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ise yangın söndürüldükten sonra başlatılacak.