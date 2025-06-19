Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,96 oranında değer kazandı ve 9.284,48 puana ulaştı. İşlem hacmi ise 35,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Endeks, önceki kapanışa göre 88,35 puan artarken, yatırımcılar günün ikinci yarısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını bekliyor.

Bankacılık ve holding endeksleri pozitif seyretti

Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi ise yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör bazında en çok kazandıran yüzde 2,32 ile kimya, petrol ve plastik olurken, en fazla değer kaybeden sektör ise yüzde 4,25 düşüşle spor oldu.

Küresel piyasalar Fed etkisiyle dalgalı

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit tutması ve faiz indirimine yönelik aceleci olmayacağı yönündeki açıklamaları sonrası karışık bir seyir izleniyor. Bu gelişme, gelişmekte olan piyasalar üzerinde sınırlı baskı oluşturdu.

Gözler Merkez Bankası’nda

Yurt içinde yatırımcıların odağında bugün açıklanacak TCMB faiz kararı bulunuyor. AA Finans’ın anketine göre ekonomistler, politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı ise yüzde 35,50 olarak öne çıkıyor.

Teknik seviyeler

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Günün ikinci yarısında hem yurt içi faiz kararı hem de dış veri akışı, endeksin yönü açısından belirleyici olacak.