İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023’ten bu yana aralıksız devam ederken, bölgedeki sivil kayıplar her geçen gün artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, can kaybı 55 bin 706’ya, yaralı sayısı ise 130 bin 101’e yükseldi.

Son 24 saat içinde İsrail saldırılarında 69 kişi yaşamını yitirirken, 221 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgede faaliyet göstermeye çalışan hastanelere ulaştırıldı.

Ateşkes ihlali sonrası 5 binin üzerinde can kaybı

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi 18 Mart’ta bozarak yeniden saldırılara başladı. Bu tarihten itibaren geçen sürede 5 bin 401 Filistinli hayatını kaybetti, 18 bin 60 kişi yaralandı.

Enkaz altındaki ölü sayısı bilinmiyor

Yetkililer, Gazze genelinde yıkılan binaların enkazı altında binlerce kişinin halen çıkarılamadığını bildiriyor. Altyapısı çöken kentte, sağlık hizmetleri büyük ölçüde durma noktasına gelmiş durumda. İnsani yardım erişimi sınırlı kalırken, gıda ve temiz suya ulaşım da her geçen gün zorlaşıyor.

Uluslararası toplum, bölgede derhal kalıcı bir ateşkes ve insani koridor çağrılarını sürdürüyor.