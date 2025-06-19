Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Alevlere çok yönlü müdahale

Ekipler, hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi yangını kontrol altına almayı zorlaştırırken, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı önlem alındı. Orman ekipleri, alevlerin ilerlemesini durdurmak için yangının çevresinde hat oluşturuyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, yangın bölgesine yakın alanlarda yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları ve ekiplerin çalışmalarını engelleyecek hareketlerden kaçınmaları konusunda uyardı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları akşam saatlerine kadar devam edecek.