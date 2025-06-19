Enerji ve maden alanlarını kapsayan düzenlemeleri içeren yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısı, tartışmalarla başladı. Toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlık etti.

Zeytin üreticileri salona alınmadı, milletvekilleri ayakta kaldı

Toplantı öncesinde bazı zeytin üreticisi derneklerinin temsilcilerinin komisyon salonuna alınmaması, bazı milletvekillerinin de salonda yer bulamayıp ayakta kalması üzerine tansiyon yükseldi. CHP ve DEM Parti milletvekilleri, düzenleme ile zeytinlik alanlara zarar verileceğini savunarak tepkilerini dile getirdi.

Varank ile Sarıbal arasında sözlü atışma

Toplantı öncesinde CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Komisyon Başkanı Mustafa Varank’ın önünü kesmesi üzerine, Varank "Sen benim önümü nasıl kesersin?" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlerin ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli itişmeler yaşandı.

Muhalefetten salon ve usul itirazı

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, teklifin yeterince incelenemediğini ve salonun yetersiz olduğunu belirterek toplantının başka bir salona taşınmasını talep etti. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ise, “Usul tartışması açıldı ama ortada usul yok,” diyerek süreci eleştirdi.

Komisyon Başkanı Varank, tüm itirazlara rağmen toplantının mevcut salonda ve belirlenen düzende devam edeceğini açıkladı.

“Darbedildim” tartışması

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez’in “Dışarıda millet darbediliyor” sözlerine karşılık Varank, “Sizin arkadaşınız benim önüme geçti, ben darbedildim. TBMM nümayiş yeri değildir. Herkes kurallara uyacak” dedi.

Tartışmaların uzaması üzerine Komisyon Başkanı Varank, toplantıya 15 dakika ara verdi. Görüşmelere verilen aranın ardından devam edilmesi bekleniyor.