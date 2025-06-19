Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, ölüm sayısı bir önceki yıla göre 37 bin 55 kişi azalarak 489 bin 361 oldu.

2023’te 526 bin 416 olarak kayıtlara geçen ölüm sayısı, 2024’te yüzde 7’nin üzerinde bir düşüş gösterdi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 54,8’ini erkekler, yüzde 45,2’sini kadınlar oluşturdu.

Kaba ölüm hızı düşüşte

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını gösteren kaba ölüm hızı, 2023’te binde 6,2 iken 2024’te binde 5,7’ye geriledi. Bu oran, Türkiye genelinde ölüm hızının düştüğünü ortaya koydu.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Kastamonu’yu Sinop, Edirne, Balıkesir ve Artvin izledi. En düşük oran ise binde 2,2 ile Hakkari'de kaydedildi.

En sık ölüm nedeni kalp ve damar hastalıkları

2024 yılında ölümlerin yüzde 36’sı dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşti. Bu gruptaki ölümlerin yüzde 42,9’u iskemik kalp hastalıkları, yüzde 23,9’u diğer kalp rahatsızlıkları, yüzde 18,3’ü ise beyin-damar hastalıkları kaynaklı oldu.

Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 50,7 ile Çanakkale, en düşük olduğu il ise yüzde 26,6 ile Kilis oldu.

Tümörler ikinci sırada

İyi ve kötü huylu tümörler, 2024’te ölümlerin yüzde 16,3’ünü oluşturdu. En sık görülen tümör kaynaklı ölüm nedeni yüzde 29,1 ile akciğer ve solunum yolları tümörleri oldu. Bunu kolon tümörleri ve lenfoid/hematopoetik kanserler izledi.

Tümör kaynaklı ölümler en çok Ağrı, Bingöl, Ankara ve Van illerinde görülürken, en düşük oranlar Kilis, Şanlıurfa, Çorum ve Şırnak’ta kaydedildi.

Bebek ölümlerinde dikkat çekici düşüş

Bebek ölüm sayısı 2023’te 9.731 iken, 2024’te 8.475’e geriledi. Bebek ölüm hızı ise binde 10,1’den binde 9’a düştü. Aynı dönemde beş yaş altı ölüm hızı, binde 14,7’den binde 11,1’e indi.

Bu düşüş, hem anne-bebek sağlığı hizmetlerindeki iyileşmelerin hem de koruyucu sağlık politikalarının etkili sonuçlar verdiğini gösterdi.