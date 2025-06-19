Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde İstanbul yönüne ilerleyen bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. İçerisinde bulunan 39 yolcu, sürücünün hızlı müdahalesiyle araçtan zamanında tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde otoyolun Köroğlu rampası mevkisinde meydana geldi. B.F. (55) idaresindeki 34 EAS 735 plakalı yolcu otobüsünde, seyir esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Olay nedeniyle otoyolun İstanbul yönü kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Yolcular yeni otobüsle yola devam etti

Yangın sonrası yolcular, dinlenme tesisine götürüldü. Taşımacılık firması tarafından temin edilen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etmeleri sağlandı.