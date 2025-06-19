Kocaeli’de zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 8 markete toplam 23 bin 624 TL idari para cezası kesildi. Denetim sonuçları İl Encümeni toplantısında karara bağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın il genelinde gerçekleştirdiği kontrollerin devam ettiği belirtildi. Raf ömrünü tamamlamış ürünlerin satışta olduğunun tespit edilmesi üzerine marketler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Toplu taşıma şoförlerine 153 bin TL’yi aşkın ceza

İl Encümeni’nde görüşülen bir diğer önemli gündem maddesi ise özel toplu taşıma araçlarıyla ilgili şikayetler oldu. Yapılan değerlendirmelerde sefer saatine uymama, güzergah ihlali, tarifeye uymama, araç içinde sigara içme, yolcuya kötü davranma ve tehlikeli araç kullanma gibi gerekçelerle şoförlere toplam 153 bin 556 TL idari ceza kesildi.

Gıda güvenliği ve toplu taşıma denetimleri sürecek

Belediye yetkilileri, hem halk sağlığını korumak hem de şehir içi ulaşımda düzeni sağlamak adına denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların daha güvenli bir hizmet alması için benzer kontrollerin artarak devam edeceği ifade edildi.