Adana’nın Kozan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 6 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahların bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın yaptı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait çok sayıda mermiye el konuldu.

Yasa dışı silah ticareti iddiası

Evde bulunan şüpheli, ruhsatsız silah bulundurmak ve yasa dışı silah ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen silahlar kriminal incelemeye gönderildi. Yetkililer, benzer operasyonların süreceğini açıkladı.