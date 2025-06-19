Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Dün ons altındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 4.270 TL’den işlem görüyor.

Dünkü işlemlerde yüzde 0,5 değer kaybeden gram altın, günü 4.280 TL seviyesinden kapatmıştı. Çeyrek altın 7.080 TL, Cumhuriyet altını ise 28.220 TL’den satılıyor.

Fed faiz kararını sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25–4,50 aralığında sabit tuttu. Banka, yıl sonu için faiz tahminini yüzde 3,9’da sabit bırakırken, 2025’te iki faiz indirimi beklentisini sürdürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell, ticaret tarifelerindeki artışın enflasyonu yukarı çekebileceğini ve ekonomik faaliyeti yavaşlatabileceğini belirtti. Powell ayrıca, ABD ekonomisinin artık 1970'lerdeki gibi yabancı petrole bağımlı olmadığını vurguladı.

Jeopolitik riskler piyasayı baskılıyor

İsrail ve İran arasındaki gerilim sürerken, ABD’nin Orta Doğu’daki gelişmelere nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri bir karar alınmadığını ve doğrudan çatışmaya girmek istemediklerini açıkladı.

Bu belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman talebini şekillendirirken, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor.

Ons altında destek ve direnç seviyeleri

Altının ons fiyatı, güne yüzde 0,4 düşüşle 3.357 dolardan başladı. Analistler, teknik açıdan 3.340 doların destek, 3.380 doların ise direnç seviyesi olarak öne çıktığını belirtiyor.

Bugün hem yurtiçinde hem de global ölçekte açıklanacak ekonomik veriler, altın fiyatlarının yönü açısından önem taşıyor. Yatırımcılar, Fed üyelerinin mesajları ve Orta Doğu kaynaklı haber akışını yakından takip ediyor.