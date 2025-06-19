Türkiye'nin en güçlü gayrimenkul yatırım ortaklıkları belli oldu. Emlak Konut GYO, 204,9 milyar TL’lik toplam varlık büyüklüğüyle listenin ilk sırasında yer aldı.

Uluslararası danışmanlık ağı PrimeGlobal’in Türkiye temsilcisi Asalı Bağımsız Denetim AŞ tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Güçlü 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi” raporuna göre, firmalar 2024 sonu itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan bilançoları temel alınarak değerlendirildi.

Analiz, şirketlerin varlık büyüklüğü, özkaynak seviyesi, nakit rezervi, net borç durumu ve borç/varlık oranı gibi finansal kriterlere göre yapıldı.

Varlık büyüklüğünde açık ara fark

204,9 milyar TL varlıkla zirvede yer alan Emlak Konut GYO’yu; 123 milyar TL ile Rönesans Gayrimenkul, 115,4 milyar TL ile Torunlar GYO izledi. Nef (65,4 milyar TL), Ziraat GYO (63 milyar TL), Sinpaş GYO (61,5 milyar TL), Özak GYO (54,9 milyar TL), Halk GYO (47,9 milyar TL), İş GYO (47,7 milyar TL) ve Avrupakent GYO (39,4 milyar TL) da ilk 10'da yer aldı.

Emlak Konut’un bu liderliği, kamu destekli projeler ve geniş portföyüyle desteklenirken, Rönesans ve Torunlar gibi özel sektör oyuncuları da alışveriş merkezi yatırımlarıyla dikkat çekti.

Torunlar GYO özkaynak lideri

En yüksek özkaynağa sahip şirket 97,3 milyar TL ile Torunlar GYO oldu. Emlak Konut GYO 95,8 milyar TL, Rönesans Gayrimenkul ise 89,6 milyar TL ile ilk üçte yer aldı. Ziraat GYO, Özak GYO, İş GYO, Nef, Akiş GYO, Halk GYO ve Avrupakent GYO da listede yer aldı.

Özkaynak büyüklüğü, şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını ve bağımsız finansal hareket kabiliyetini yansıtıyor.

Likiditede ilk sırada Torunlar var

Nakit ve benzeri varlıklar açısından en güçlü şirket 9,7 milyar TL ile Torunlar GYO oldu. Emlak Konut GYO 8,3 milyar TL, Rönesans Gayrimenkul ise 3,3 milyar TL ile sıralandı. Nef, Özak, Ziraat, İş, Sinpaş, Halk ve Avrupakent GYO da yüksek likiditeye sahip şirketler arasında yer aldı.

En düşük borç oranı Özak GYO’da

Borç/varlık oranı en düşük olan şirket yüzde 1,33 ile Özak GYO oldu. Nef yüzde 1,62, Torunlar GYO ise yüzde 1,73 ile bu şirketi izledi. Emlak Konut, Ziraat, İş, Sinpaş, Halk, Akiş ve Rönesans GYO da bu alanda güçlü performans sergiledi.

Düşük borç oranları, şirketlerin projelerini daha az riskle finanse edebildiğini ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli olduğunu ortaya koyuyor.

"Bilanço gücü artık rekabet avantajı"

Asalı Bağımsız Denetim AŞ Sorumlu Ortağı Yakup Babaoğlu, gayrimenkul sektöründe yalnızca büyüklüğün değil, aynı zamanda bilanço kalitesi ve finansal yönetimin de belirleyici olduğunu vurguladı. Babaoğlu, “Güçlü bilançolar, yalnızca yatırımcı güveni değil, aynı zamanda stratejik kararlar için de temel unsur haline geldi” dedi.

Bu araştırma, sektörün geleceğini belirleyen finansal sağlamlık, ihtiyatlı borçlanma ve yüksek likidite kriterlerinin, artık şirketlerin rekabette ayakta kalmasını sağlayan temel unsurlar olduğunu gösteriyor.