İspanya'nın Kanarya Adası’nda bulunan Gomera Adası'ndan gelen ıslık dili mirasçıları Jose Molina Gonzalez ve Carmen Castilla Padilla, Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünü ziyaret etti. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlendi.

Islık diliyle karşılıklı sohbet

Kaymakam Furkan Aksoy tarafından karşılanan İspanyol konuklar, 500 rakımda yer alan Kuşköy’ü gezerek köylülerle bir araya geldi. Köy halkı ve konuklar, kendi bölgelerine özgü ıslık dillerini kullanarak karşılıklı sohbet etti. İki topluluk, ıslıkla haberleşme biçimlerini uygulamalı olarak birbirlerine tanıttı.

Coğrafya kültürel benzerlikler taşıyor

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hayrettin Karadeniz, iki coğrafyada da ıslık dilinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Karadeniz, bu kültürel temasın gelecekte daha fazla iş birliği getirmesini umduklarını dile getirdi.

Carmen Castilla Padilla ise, “Bizim de ülkemizde dağlık bölgelerde haberleşme aracı olarak kullandığımız bu dilin Giresun’da da yaşatılıyor olması çok anlamlı” ifadelerini kullandı.

Islık dili çalıştayı düzenlenecek

Ziyaret kapsamında yarın Giresun Valiliğinde “Islık Dili Buluşması ve Çalıştayı” gerçekleştirilecek. Çalıştayda ıslık dilinin korunması, aktarılması ve farklı coğrafyalardaki uygulamaları ele alınacak.