CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

“Baba ocağına davet ettim”

Ziyaret sonrası konuşan Özel, tüm siyasi partilerle olduğu gibi Memleket Partisi ile de ülke gündemini değerlendirdiklerini belirtti. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’nin baba ocağı olduğunu” vurgulayan Özel, “Sayın Muharrem İnce’yi ve Memleket Partisi’ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında birkaç cümle kurdum. Karar bundan sonra onların takdiridir.” dedi.

İnce: Kararı yetkili kurullarla değerlendireceğim

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, “Bu süreçte kırgınlıkları değil, ortak hayalleri düşünmeliyiz” ifadesini kullandı. İnce, “Arkadaşlarımla ve partimizin yetkili kurullarıyla görüşeceğim. En kısa sürede Sayın Genel Başkan’ı tekrar ziyaret edeceğim.” dedi.

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu polemiği gündeme geldi

Bir gazetecinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatının Ekrem İmamoğlu’yla yaptığı görüşmeye dair “kurultay temiz” ifadesini sorması üzerine Özel, “O avukatın kullandığı ifadeler hadsizliktir. Ekrem Başkan, bu sözleri bizzat Kemal Bey’den duyduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama bekleniyor.” ifadelerini kullandı.