Sakarya merkezli yürütülen ve 13 ili kapsayan dolandırıcılık operasyonunda, bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte sayfalar açtığı tespit edilen 50 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Sakarya, Pamukova ve Geyve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

263 bin liralık vurgun

Şüphelilerin, özellikle Sapanca’daki bungalov işletmelerine ait bilgileri kullanarak sahte sosyal medya sayfaları oluşturdukları ve bu yolla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcılıktan elde edilen gelirin toplam 263 bin lirayı bulduğu tespit edildi.

Geniş çaplı arama yapıldı

Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda GSM hattı, ATM kartı, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Ayrıca tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 sikkeye de el konuldu.

Milyonluk mal varlığına el konuldu

Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen 15 milyon lira değerinde 10 binek araç ile 1 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu. Operasyon kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili adli süreç başlatıldı.