Beşiktaş'tan Jose Mourinho'ya Flaş Teklif! Maaşı Belli Oldu

Son dakika haberlerine göre, Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Gelecek sezon için yeni bir teknik direktör arayışında olan Hasan Arat yönetimi, Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere devam ediyor. Beşiktaş'ın, deneyimli hocaya yaptığı flaş teklif ise netleşti.

İşte detaylar...

Süper Lig'de istenilen performansı sergileyemeyen Beşiktaş, dikkatini Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi ve Perşembe günü Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon için yeni bir teknik direktör arayışında önemli adımlar atıyor. Beşiktaş, ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma yolunda önemli gelişmeler yaşadı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalar, gündeme bomba gibi düştü. Yücel, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Mourinho'ya teklif götürdüklerini duyurdu. Bu açıklama, Beşiktaş camiasında büyük bir heyecan yarattı. SABAH Spor ise bu görüşmenin perde arkasını ortaya çıkardı. İşte detaylar:

Menajer Mendes Aracılığıyla Görüşme

Jose Mourinho, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Beşiktaş yönetimi, bu fırsatı değerlendirerek Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes aracılığıyla bir görüşme ayarladı. Beşiktaş yöneticileri, Fernando Santos'a da aracılık eden Mendes'in yardımıyla, Mourinho ile Beşiktaş'ın stadının yanındaki bir otelde buluştu. Toplantıya İkinci Başkan Hüseyin Yücel, yöneticiler Onur Göçmez ve Burak Aslan katıldı. Görüşmede, Mourinho'ya takımın durumu, transfer bütçesi ve gelecek planları hakkında bilgiler verildi.

Flaş Teklif Belli Oldu

Bu görüşmeden iki hafta sonra, Beşiktaşlı üç yönetici İtalya'ya giderek Mourinho ile tekrar masaya oturdu. Mourinho, teklife sıcak baktığını ancak başka kulüplerden de teklifler aldığını belirtti. Gelecek hafta, İkinci Başkan Yücel, bir kez daha İtalya'ya giderek Mourinho ile yüz yüze anlaşma zemini arayacak. Mourinho'nun Roma'da aldığı 5 milyon Euro yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon Euro'ya olumlu yaklaştığı bildirildi.