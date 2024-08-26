Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Çifti Yeni Projeleri İçin Türkiye’de

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, bir süredir İngiltere’de geçirdikleri sakin hayatlarına ara vererek, yeni projeleri için Türkiye’ye geri döndü. Özellikle Bergüzar Korel’in Kanal D’de yayınlanacak olan “Annem Ankara” adlı yeni dizi projesinde başrol oynayacağı haberi, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Dizide Zuhal karakterini canlandıracak olan Korel, uzun süredir merakla beklenen yeni projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bergüzar Korel’in Yeni Projesi: Annem Ankara

Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’de geçirdiği süre zarfında, Londra’nın sakin atmosferinde zaman geçirdiğini belirtti. Ancak, kariyerine olan tutkusu ve yeni projelere olan ilgisi, onu Türkiye’ye geri dönmeye yönlendirdi. “Annem Ankara” dizisi, 1990’lı yıllarda geçen bir hikayeyi anlatıyor ve gerçek bir yaşam öyküsüne dayanıyor. Korel, dizide güçlü bir anne olan Zuhal karakterine hayat verecek. Bu karakterin, çocuğuna kol kanat germek ve zorluklara göğüs germek için verdiği mücadele, izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakmayı hedefliyor.

Dizi, Bergüzar Korel’in uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönüşünü simgeliyor. Hayranları, Korel’in bu yeni projede sergileyeceği performansı ve yeni imajını merakla bekliyor. Dizide Korel’e Mehmet Günsür eşlik edecek ve birlikte 1990’ların Türkiye’sinde geçen dramatik bir aile hikayesini canlandıracaklar.

Halit Ergenç de Setlere Dönüyor

Bergüzar Korel’in Türkiye’ye dönüşü sadece kendi projeleriyle sınırlı kalmıyor. Eşi Halit Ergenç de setlere geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı. Bir süredir yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Ergenç, yakında hayranlarının karşısına çıkacak yeni yapımlarda yer alacağının sinyallerini verdi. Ergenç, daha önce “Lefter” adlı bir projede yer aldığını ve bu projede uzun saç ve sakal imajı ile göründüğünü, bu nedenle yeni projelere de bu imajla hazırlandığını belirtti.

İstanbul ve Londra Arasında Farklı Yaşamlar

Korel, Londra’da geçirdikleri dönemin daha sakin ve huzurlu olduğunu, İstanbul’daki hayatlarının ise daha hareketli ve renkli geçtiğini dile getirdi. Türkiye’ye dönüşleriyle birlikte İstanbul’un hızlı temposuna yeniden ayak uyduracaklarını ifade eden çift, yeni projeleriyle hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Bergüzar Korel, “Annem Ankara” dizisiyle ilgili detaylar verirken, dizinin gerçek bir hikayeye dayanmasının, projede yer alan herkes için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Senaristin kendi hikayesinden esinlenerek yazdığı bu senaryonun, izleyicilere dokunacak güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Korel’in dönüşü ve Ergenç’in yeni projelere olan hazırlığı, Türk televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merak ve ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Bergüzar Korel’in yeni dizisi, 1990’lı yılların nostaljik atmosferinde geçen bir aile dramını konu alacak ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.