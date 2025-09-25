Dolar
Antep Fıstığından Elmaya 16 Ürün İçin Destek! İşte Ödeme Planı

Antep Fıstığından Elmaya 16 Ürün İçin Destek! İşte Ödeme Planı

2025 yılında yaşanan zirai don afetinden etkilenen üreticilere yönelik destek ödemeleri başladı. 16 farklı ürün için toplam 46,5 milyar lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Yayınlanma
14
Antep Fıstığından Elmaya 16 Ürün İçin Destek! İşte Ödeme Planı
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye genelinde milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren zirai don desteği ödemeleri için süreç resmen başladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı zarar gören üreticilere Kasım ayı sonuna kadar toplam 46,5 milyar lira ödeme yapacak.

Don afeti nedeniyle mağdur olan çiftçilerden ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)’ne kayıtlı olanlar, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılan zarar tespitlerinin ardından ödemeden yararlanabilecek. Destekler, hem sigortalı hem de sigortasız çiftçileri kapsayacak.

Sigortalı üreticilere, poliçeleri kapsamında ödeme yapılacak.
Sigortası olmayan çiftçilere ise yaklaşık 23,5 milyar lira destek aktarılacak.

Destek ödemeleri, çiftçilerin uğradığı hasar oranı ve üretim alanına göre belirlenecek.

Destekten Yararlanacak Ürünler

Ödemeler; antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne üreticilerini kapsıyor.

Tarım Bakanlığı, ödemelerin Kasım 2025 sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu. Böylece çiftçiler yeni sezon öncesi rahat bir nefes alacak.

