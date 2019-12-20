Başakşehir'e ceza

UEFA, Medipol Başakşehir'e asker selamı nedeniyle kınama cezası verdi.

UEFA, asker selamı nedeniyle Medipol Başakşehir Kulübü'ne kınama cezası verdi. CNN TÜRK'e bağlanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca ve Azubuike Mehmetçik'e destek amacıyla asker selamı vermişti. Bilindiği üzere A Milli Takımımızda oyuncular, Fransa maçında Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra asker selamı vermiş ve bu nedenle A Milli Takımımız hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ancak UEFA, milli takımımıza ceza vermemişti.