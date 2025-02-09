Ekonomide Güçlü Adımlar! Bakan Şimşek’ten Enflasyon ve Vergi Politikaları Hakkında Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunarak, enflasyonun 2025’te yüzde 42’den yüzde 24 seviyesine çekileceğini duyurdu. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Şimşek, ekonomik istikrar için kalıcı ve kapsamlı çözümler ürettiklerini ifade etti.

Şimşek, yüksek enflasyonun vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Enflasyonla mücadelede kısa vadeli değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz” dedi. Ayrıca, fiyat istikrarının sağlanmasının, ekonomide güven ortamının korunması için kritik olduğunu belirtti.

Kur Korumalı Mevduatta Büyük Gerileme

Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki çıkış sürecinin devam ettiğini ve bu sistemin kademeli olarak sonlandırılacağını açıkladı. Ağustos 2023’te 3,4 trilyon lira seviyesinde olan KKM’nin 1 trilyon liranın altına düştüğünü, dolar bazında ise 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına gerilediğini belirtti.

Bu durumun, ekonomi politikalarına olan güvenin arttığını gösterdiğini ifade eden Şimşek, “KKM’ye olan bağımlılığı azaltarak, sürdürülebilir finansal yapıyı destekliyoruz” dedi.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Sıkı Denetim

Vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sert önlemler alacaklarını vurgulayan Şimşek, “Kapısını çalmadığımız mükellef kalmayacak. Büyük işletmelerden küçük esnafa kadar herkes kayıt altına alınacak” diyerek, 2025’te denetimlerin daha da sıkılaşacağını belirtti.

Yeni vergi düzenlemeleri kapsamında kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması zorunlu hale gelecek. Gönüllü beyan verilmediği takdirde, geriye dönük beş yıl inceleme yapılabileceğini belirten Şimşek, vatandaşları sürece uyum sağlamaya çağırdı.

Vergi Politikalarında Değişim Süreci

Bakan Şimşek, küçük esnafa yönelik vergi muafiyetlerinin süreceğini açıklarken, büyük şirketlerin en az yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyeceğini ifade etti. Ayrıca, asgari ücretin vergiden muaf tutulmaya devam edileceğini ve adil bir vergi sisteminin uygulanacağını belirtti.

Vergi borçlarının silinmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Şimşek, “Vergi düzenlemeleri yasal çerçevede şekilleniyor. Adil vergi sistemini sürdüreceğiz” dedi.

ABD ile Ticarette Olası Değişimler

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan olma ihtimaline de değinen Şimşek, ABD’nin ticaret politikalarındaki değişikliklerin Türkiye’yi doğrudan etkilemeyeceğini ifade etti. Türkiye’nin ABD ile serbest ticaret anlaşması bulunmadığını hatırlatarak, Trump yönetiminin olası gümrük tarifeleri artışlarının dolaylı etkiler yaratabileceğini söyledi.

Döviz Rezervlerinde Güçlü Artış

Bakan Şimşek, Türkiye’nin swap hariç net rezervlerinin son bir yılda 130 milyar dolar arttığını açıkladı. Döviz rezervlerindeki bu artışın, içerideki portföy değişiklikleri ve yabancı yatırımcı girişleriyle sağlandığını belirterek, “Ekonomik güven arttıkça, yabancı yatırımcı ilgisi de artıyor” dedi.

Şimşek, enflasyon ve ekonomik büyüme konularında kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini belirterek, piyasalarda güven ortamının korunacağını vurguladı.