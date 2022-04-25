Bahar Geldi Emirgan Çiçek Bahçesine Döndü

İstanbul'un simgelerinden laleler, bir kez daha açtı. Farklı türden toplam 7.5 milyon çiçeği, istanbullularla buluşturan Lale Bayramı başladı. Dört gün serecek etkinlik dizinin açılışı Emirgan Korusunda yapıldı.

EMİRGAN RENGARENK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Sarıyerdeki Emirgan Korusu'nuda Lale bayramını başlatmak için bir araya geldi. 2021 Aralık ayında diktikleri İstanbul Lalesi'ni inceleyen ikili, Başkonsolos Uijerterlin'ye gezdiren İmamıoğlu, 24-25 Nisan tarihleri arasındaki Lale Bayramı'nı başlatacak konuşma alanına İstanbulluların yoğun ilgisiyle ilerledi.

7.5 MİLYON ÇİÇEK EKİLDİ

İBB, lale nergis, sümbül ve muscari gibi 160 türden 7.5 milyon çiçeği İstanbullluarla buluşturdu. Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Hidiv Korusu ve Göztepe 60. Yıl Partkı olmak üzere beş farklı mekanda laleler segilenmeye başlandı. Göz alıcı renkleri eve güzelliğiyle İstanbul'un bir parçası olan Lale, Emirgan Korusu'nda çeşitli motiflerle sunuluyor. Toplam 90 türden 3 milyon soğanlı bitkinin ekildiği Emirgan Korusu her yaştan ziyaretçiye evsahipliği yapıyor.