Avrupa Borsaları Güne Pozitif Başladı, Jackson Hole Beklentileri Piyasaları Etkiliyor

Avrupa borsaları, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi pozitif bir başlangıç yaparak güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 endeksi, yüzde 0,4 artışla 515,9 puan seviyesine ulaşırken, kıta genelindeki diğer borsalar da benzer bir seyir izledi. Yatırımcılar, Avrupa'da açıklanan imalat ve hizmet sektörü verilerini yakından takip ediyor.

Borsa Endekslerinde Yükselişler

Avrupa'nın en geniş kapsamlı endekslerinden biri olan Stoxx Europe 600, açılışın hemen ardından yüzde 0,4 oranında artarak 515,9 puan seviyesine çıktı. Bu yükseliş, yatırımcıların Avrupa borsalarına olan güvenini ve pozitif beklentilerini yansıtıyor. Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 0,2 oranında artış göstererek 18.496 puandan işlem görmeye başladı. Aynı şekilde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 8.310 puana ulaştı.

İspanya ve Fransa borsalarında da benzer bir yükseliş gözlemlendi. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 11.180 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,3 artışla 7.545 puana yükseldi. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.362 puan seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bu olumlu tablo, Avrupa genelinde piyasalardaki iyimser havayı destekliyor.

Jackson Hole Sempozyumu ve Piyasaların Beklentileri

Analistler, ABD'de başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesinde Avrupa borsalarındaki pozitif havanın dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Bu sempozyum, küresel ekonomiye yön veren politikaların tartışıldığı önemli bir platform olarak biliniyor ve yatırımcılar için büyük bir öneme sahip. Piyasalar, sempozyumda yapılacak açıklamaların özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası duruşu üzerindeki etkilerini merakla bekliyor.

Bu sabah açıklanan Almanya ağustos ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, beklentilerin altında kalarak 42,1 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise 51,4 ile öngörülerin altında kaldı. Almanya’nın bu verileri, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin yavaşlamaya işaret ettiğini gösteriyor. Ancak, bu olumsuz verilerin piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı ve pozitif hava korunmaya devam etti.

Euro Bölgesi genelinde de imalat sanayi PMI verileri, 45,6 olarak açıklandı. Bu, bölgedeki imalat sektörünün zayıf bir performans sergilediğini gösterirken, hizmet sektörü PMI verisi ise 53,3 ile büyüme bölgesinde kalmayı başardı. Bu veriler, Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmanın hala kırılgan olduğunu ancak hizmet sektörünün güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

ABD Verileri ve Euro/Dolar Paritesi

Günün ilerleyen saatlerinde, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi önemli veriler piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bu veriler, ABD ekonomisinin mevcut durumunu ve işgücü piyasasındaki gelişmeleri anlamak açısından kritik önem taşıyor. Ayrıca, Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan tüketici güven endeksi de piyasalardaki hareketliliği etkileyebilir.

Dün, Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1150 seviyesine yükseldi ancak şu anda 1,1147 seviyesinde işlem görüyor. Bu parite, Avrupa’daki ekonomik gelişmeler ve ABD'deki verilerin etkisiyle yakından izleniyor. Paritenin gelecekteki seyri, Jackson Hole Sempozyumu'nda yapılacak açıklamalara bağlı olarak değişebilir.

Sonuç

Avrupa borsaları, güne pozitif bir başlangıç yaparak yükseliş trendini sürdürdü. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi piyasalarda oluşan bu iyimser hava, Avrupa genelindeki borsaların değer kazanmasına katkı sağladı. Açıklanan imalat ve hizmet sektörü verileri beklentilerin altında kalsa da, yatırımcıların sempozyumdan gelecek mesajlara odaklandığı ve pozitif beklentilerini koruduğu görülüyor.