Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın "Batı ile uzun süreli bir çatışmaya" hazırlandığını ve Avrupa Birliği'nin bu tehdide şimdi yanıt verememesinin uzun vadeli riskler doğuracağı uyarısında bulundu.

Orpo, Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak, "Bugün Ukrayna'ya harcanan her avronun, Rusya'nın kazanması durumunda alternatif maliyetlerle karşılaştırıldığında düşük bir bedel olduğunu söylüyorum." şeklinde konuştu.

Ülkesinin Rusya ile 1300 kilometreden fazla bir sınırı paylaştığını hatırlatan Orpo, NATO'ya katılma kararının ciddi değerlendirmeler sonucunda alındığını ve şimdi de komşusu İsveç'i İttifakın parçası olarak görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Orpo, Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmesi, sınırlarını kuvvetlendirmesi, bürokrasiyi azaltması, sürdürülebilir maliye politikaları uygulaması, iş gücü piyasasını reforme etmesi ve yeni ticaret anlaşmaları yapması gerektiğini vurguladı.

