Ateş Kusan Gözler: TEPKİ

Stephen King'in 'Firestarter' romanından beyaz perdeye uyarlanan Tepki, sadece düşünce gücü ile ateşi kontrol edebilen küzün bir kızın hayatına odaklanıyor. Küçük bir kız olan Charlie, ateş yaratma yetene

Charlei'nin ebeveynleri And ve Vicky, kızlarının benzeri görülymemiş yeteneğini kitle imha silahına dönüştürmek isteyen karanlık bir federal bürodan saklamak için uçur süredir firardadır. Andy kızına öfke ya da acıyla tetiklenen gücünü yatırşarmasını öğretse de Charlie, 11 yaşında geldiğinde gücünü kontrol etmekte zorlanır. Bir olay nedeniyle ailenin saklandığı yer ortaya çıkınca, gizemli bir ajan Charlie'yi ele geçirmekle görevlendirilir.

YÖNETMEN : Keith Thomas

SENARİST: Scott Teems, Stephen King

OYUNCULAR: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney LemmonOyuncular: