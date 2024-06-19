Kira Artışlarının Yaratacağı Maddi Sıkıntılar Büyüyor

Temmuz ayında kira artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte kiralarda yüzde 65.21 oranında büyük bir zam yapılacak. Bu durumda, dar gelirli vatandaşlar ile memur ve emekliler ciddi bir maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Kira artışlarının yanı sıra, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 20-25 aralığında kalacak. Bu durum, gelir ve gider arasındaki makasın daha da açılmasına neden olacak.

Kira Artışları Yüzde 65.21'e Ulaşacak

Temmuz ayında kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte kira bedelleri yüzde 65.21 oranında artacak. Borçlar Kanunu'na göre kira artışlarının 12 aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ortalamasına göre yapılması gerekiyor ve bu oran Temmuz ayında yüzde 65.21 olarak hesaplanıyor. Ancak, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 20.3, işçi emeklilerine ise yüzde 25.8 civarında kalacak. Asgari ücretliler ve en düşük emekli maaşı alanlar ise bu zamlardan yararlanamayacak.

Dar Gelirliler İçin Durum Vahim

Mevcut durumda 12 bin lira maaş alan bir emekli, Temmuz ayında maaşının 15 bin 96 liraya çıkmasını beklerken, kiralar 19 bin 825 liraya yükselecek. Bu durum, dar gelirli vatandaşların geçimini iyice zorlaştıracak. Örneğin, 17 bin 2 lira asgari ücret alıp, 12 bin lira kira ödeyen bir işçi, zam sonrası kira bedelini karşılayabilmek için maaşının tamamını vermek zorunda kalacak ve ek 2 bin 823 lira daha bulması gerekecek.

Benzer şekilde, 10'ar bin lira aylık alıp eşlerden birinin aylığıyla kira ödeyip, diğeriyle geçinmeye çalışan 20 bin lira gelirli bir emekli ailesi, Temmuz ayında kirasının 16 bin 521 liraya çıkmasıyla birlikte büyük bir maddi sıkıntıya girecek. İki emekli aylığından kira sonrası elde sadece 3 bin 471 lira kalacak, bu da geçinmeyi oldukça zorlaştıracak.

Ev Sahipleri İçin de Zor Günler

Kira zam sınırının kalkması, ev sahipleri açısından da sorun yaratacak. Yüzde 25 zam sınırı nedeniyle gelir kaybı yaşayan ev sahipleri, yüzde 65.2'lik zam oranına rağmen enflasyon karşısında yine zararda kalacak. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kira artışları ev sahiplerinin mali kayıplarını telafi etmeye yetmeyecek. Bu şehirlerde evinin kirası 3-5 bin lira civarında kalan ev sahipleri, yüzde 65.2 zamma rağmen zarardan kurtulamayacak.

Kira ve Maaş Artışı Arasındaki Dengesizlik

Temmuz ayında kira artışları yüzde 65.21'e ulaşırken, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların yüzde 20-25 aralığında kalması, kira ve maaş arasındaki uçurumu derinleştirecek. Bu durumda, milyonlarca dar gelirli vatandaş, kirasını ödeyemeyecek duruma gelecek. Asgari ücretliler ve en düşük emekli maaşı alanlar için bu zorluk daha da büyük olacak. Zira, bu gruptaki vatandaşlar için hiçbir zam öngörülmemekte.

Özetle, Temmuz ayında kira artışları ile maaş zamları arasındaki dengesizlik, dar gelirli vatandaşları ve ev sahiplerini ciddi anlamda zorlayacak. Kira bedellerinin artması, geçim sıkıntısını daha da derinleştirecek ve pek çok kişi için hayatı daha da zorlaştıracak.