Arda Turan iddiası

İspanyol basınından, Arda Turan-Galatasaray flörtüyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Medipol Başakşehir'de forma giyen ve Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği yolundaki haberler gündemi meşgul ederken, İspanya'dan ilginç bir açıklama geldi.

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans, "Arda Turan, Başakşehir'le 2.5 yıllık sözleşme yaptı. Galatasaray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda. FIFA kuralları gereği Ocak'ta transfer görüşmesi yapabilir." dedi. Sans sözlerini "Barça'nın Galatasaray'dan ücret talep edeceğini düşünmüyorum. Barcelona zaten alacağı parayı Başakşehir'den aldı" ifadeleriyle tamamladı.