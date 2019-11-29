Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Arda Turan iddiası
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Arda Turan iddiası

İspanyol basınından, Arda Turan-Galatasaray flörtüyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

İspanyol basınından, Arda Turan-Galatasaray flörtüyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Medipol Başakşehir'de forma giyen ve Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği yolundaki haberler gündemi meşgul ederken, İspanya'dan ilginç bir açıklama geldi.

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans, "Arda Turan, Başakşehir'le 2.5 yıllık sözleşme yaptı. Galatasaray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda. FIFA kuralları gereği Ocak'ta transfer görüşmesi yapabilir." dedi. Sans sözlerini "Barça'nın Galatasaray'dan ücret talep edeceğini düşünmüyorum. Barcelona zaten alacağı parayı Başakşehir'den aldı" ifadeleriyle tamamladı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Arda Turan iddiası
İrem Derici'den itiraf
Fabinho'dan kötü haber
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Türk bayrağını öpen yaşlı kadın sosyal medyada
Onyekuru Galatasaray'a
Ben Fero savcılığa şikayet edildi
-
Çok Okunanlar
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Ryan Babel de sakatlandı
Ryan Babel de sakatlandı
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
A Milli takımımıza müthiş gelir
A Milli takımımıza müthiş gelir
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu
Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Arda Turan iddiası
Arda Turan iddiası
İrem Derici'den itiraf
İrem Derici'den itiraf
Fabinho'dan kötü haber
Fabinho'dan kötü haber
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Türk bayrağını öpen yaşlı kadın sosyal medyada
Türk bayrağını öpen yaşlı kadın sosyal medyada
Onyekuru Galatasaray'a
Onyekuru Galatasaray'a
Ben Fero savcılığa şikayet edildi
Ben Fero savcılığa şikayet edildi
Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda
Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda
2020 asgari ücret ne kadar olacak?
2020 asgari ücret ne kadar olacak?
İmamoğlu'ndan Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına müjdeli haber
İmamoğlu'ndan Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına müjdeli haber

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji