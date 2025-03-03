Kremlin’den Türkiye Açıklaması: Ankara-Moskova İlişkilerinde Gerileme İddiaları Reddedildi

Kremlin, son günlerde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde bir "soğuma" yaşandığına dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, iki ülke arasındaki diplomatik bağların güçlü olduğunu ve iş birliğinin çok yönlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Peskov, "Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler sağlamdır ve sürekli gelişmektedir" ifadelerini kullanarak, üst düzey temasların sürdüğünü belirtti.

Türkiye-Rusya İlişkilerinde "Soğuma" Var mı?

Son dönemde uluslararası basında, Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin zayıfladığına dair çeşitli yorumlar yapıldı. Ancak Kremlin, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin son derece dinamik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda sizinle aynı fikirde değilim. Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler çok yönlüdür ve gelişmeye devam etmektedir."

Peskov, taraflar arasındaki üst düzey diplomatik temasların devam ettiğini ve herhangi bir gerilemenin söz konusu olmadığını özellikle vurguladı.

"Diyalog Ne Durdu Ne de Duracak"

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin kesintisiz şekilde ilerlediğini belirten Peskov, özellikle son dönemde gerçekleşen üst düzey temaslara dikkat çekti. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun Ankara'ya yaptığı ziyaretin de bu sürecin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"Yoğun bir diyalog sürüyor. Sadece geçen hafta dışişleri bakanları düzeyinde temaslar gerçekleşti. Federasyon Konseyi Başkanımız Valentina Matviyenko, resmi bir ziyaret kapsamında Ankara’ya gitti. Dolayısıyla üst düzey temasların eksikliğinden bahsetmek mümkün değil. Çalışma ve uzman seviyesinde de diyalog devam ediyor. Bu diyalog ne durdu ne de duracak."

Bu açıklamalar, Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin normal seyrinde devam ettiğini gösteriyor.

İstanbul’da Kritik Toplantı

Öte yandan, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerdeki mevcut sorunlar ve Moskova ile Washington büyükelçiliklerinin çalışma koşulları hakkında bir toplantının İstanbul’da gerçekleştirildiği bildirildi. Bu toplantı, Türkiye’nin uluslararası diplomaside önemli bir arabulucu rol üstlendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye, uzun süredir Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki diplomatik gerilimlerde dengeli bir tutum sergiliyor. Ankara, NATO üyesi olmasına rağmen Moskova ile ekonomik ve stratejik iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye-Rusya İlişkileri Ne Durumda?

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, enerji, savunma, ticaret ve turizm gibi birçok alanda güçlü bir iş birliğine dayanıyor. İşte iki ülkenin ortak çalıştığı önemli alanlardan bazıları:

Enerji İş Birliği: Türkiye, Rusya’dan doğal gaz ithal eden ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor. Akkuyu Nükleer Santrali projesi de iki ülke arasındaki stratejik iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Savunma ve Askeri Teknoloji: Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, Batı ile Ankara arasında tartışmalara neden olmuştu. Ancak iki ülke arasındaki savunma iş birliği devam ediyor.

Ticaret ve Ekonomi: Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi her yıl artarak devam ediyor. Tarım ürünleri, sanayi malları ve turizm, bu iş birliğinin önemli ayaklarını oluşturuyor.

Turizm: Rus turistler, Türkiye’ye gelen yabancı turistler arasında önemli bir paya sahip. Antalya ve diğer sahil kentleri, her yıl milyonlarca Rus turisti ağırlıyor.

Bu unsurlar göz önüne alındığında, Türkiye ve Rusya’nın farklı alanlarda derin ekonomik ve siyasi bağlara sahip olduğu görülüyor.

Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği

Türkiye ve Rusya, tarih boyunca farklı dönemlerde iş birliği ve rekabet içinde oldu. Ancak son yıllarda iki ülke arasında güçlü bir diyalog mekanizması oluşturuldu.

Kremlin’in son açıklamaları, Türkiye-Rusya ilişkilerinde herhangi bir gerilemenin olmadığını ve iş birliğinin süreceğini ortaya koyuyor. Özellikle enerji ve savunma alanlarındaki ortak projeler, iki ülkenin stratejik ortaklıklarını güçlendirmeye devam edeceğini gösteriyor.

Sonuç

Kremlin, Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerde bir "soğuma" olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamalara göre, iki ülke arasındaki temaslar hem üst düzeyde hem de teknik seviyede devam ediyor. İstanbul’da gerçekleşen toplantılar ve Ankara’ya yapılan ziyaretler, tarafların güçlü iş birliğini sürdürdüğünü kanıtlıyor.

Türkiye-Rusya ilişkileri, enerji, ticaret ve savunma alanlarında önemli bir derinliğe sahip. İki ülke arasındaki bağların gelecekte nasıl şekilleneceği ise küresel siyasi dengelere bağlı olarak değişebilir. Ancak şu an için Kremlin’in mesajı net: Türkiye ve Rusya arasındaki diyalog güçlü ve devam ediyor.