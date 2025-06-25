Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapımı süren yeni Ankara Adalet Sarayı inşaatında gelinen son durumu yerinde inceledi. Temeli 2023 yılında atılan ve şu anda yüzde 30’u tamamlanan dev projede hedef, 2027 adli yılına yetiştirilmesi.

Beraberindeki heyetle birlikte sahada incelemelerde bulunan Tunç, “2026 sonunda inşaatı tamamlayıp, hazırlıklarla birlikte 2027’de yargı hizmetleri modern bir yapıda sunulacak” dedi.

Ankara’daki 6 adliye tek çatı altında toplanacak

Ankara’da hâlen 6 farklı noktada verilen adli hizmetlerin, yeni projeyle tek merkezde toplanacağını belirten Tunç, bu sayede hem fiziki hem hizmet kalitesinin artacağını vurguladı. Şantiyede 2 bin 255 kişinin çalıştığını söyleyen Tunç, burasının Türkiye’nin en büyük inşaat alanlarından biri olduğunu ifade etti.

745 bin metrekare kapalı alan, 588 duruşma salonu

Yeni Adalet Sarayı, toplam 745 bin 900 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Ceza, hukuk, icra ve başsavcılık bölümleri ayrı bloklarda yer alacak. Her blok, başlı başına bir il adliyesi büyüklüğünde olacak.

1537 hâkim ve savcının görev yapacağı yeni merkezde, 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık otopark, sığınaklar ve 610 kişilik konferans salonu bulunacak. Bakan Tunç, konferans salonunun kapasitesinin artırılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Yeşil bina" özelliğiyle çevre dostu adliye

Yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak adliye binası, doğal ışık kullanımına da olanak sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Proje, çevreci yaklaşımıyla “yeşil bina” statüsünde olacak. Tunç, projenin Ankara'nın çehresine değer katacağını ifade etti.

Yargı personeline konut projesi

Tunç, yargı personeli için yürütülen konut projelerine de değindi. Türkiye genelinde 121 noktada toplam 3 bin 534 konut planlandığını, bunlardan 880’inin inşaatının sürdüğünü açıkladı.

68 adalet binası projesi sürüyor

Bakan Tunç, ülke genelinde toplam 68 adliye binası projesi bulunduğunu, bunların 31’inin inşaat aşamasında, 37’sinin ise proje ve etüt safhasında olduğunu belirtti. Yeni adli tıp yapıları ve dijital altyapı yatırımları da devam ediyor.

“Adliyenin vakarına yakışır binalar ve çağın gereklerine uygun dijital sistemlerle yargıya erişimi kolaylaştırıyoruz. Ancak asıl gücümüz insan kalitemiz. Hakim, savcı ve personelimizin niteliğini sürekli artırmaya kararlıyız” diyen Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.