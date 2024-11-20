Altın Fiyatlarında Yeni Hedefler: UBS ve Goldman Sachs’tan 2025 Tahminleri

Uluslararası finans dünyasında altın fiyatlarına yönelik tahminler giderek daha iyimser hale geliyor. İsviçre merkezli UBS, 2025 yılı için yaptığı altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, ons altının fiyatının yıl sonuna kadar 2.900 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, daha önce belirlenen 2.850 dolarlık hedefin üzerine çıkarak, yatırımcılar için altının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Küresel Faktörler ve Dolar Güçlenmesi

UBS analistleri, altın fiyatlarının bu seviyeye ulaşmadan önce bir konsolidasyon döneminden geçebileceğini belirtiyor. Analistler, güçlü dolar ve ABD’deki mali teşvik politikalarının fiyatları geçici olarak baskılayabileceğini öngörüyor. Ancak, küresel belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin, altına olan talebi desteklemesi bekleniyor. UBS analisti Levi Spry, “Dünya genelinde artan ekonomik ve siyasi belirsizlikler, altını bir güvenli liman olarak daha cazip hale getiriyor,” dedi.

Merkez Bankalarının Rolü

UBS, merkez bankalarının jeopolitik riskler ve yaptırım endişeleri nedeniyle altın rezervlerini genişletmeye devam ettiğini de vurguluyor. Bu durum, ons altın fiyatlarının 2026 yılı sonunda 2.950 dolara ulaşabileceği yönündeki tahminleri destekliyor. Altın, küresel rezervlerin çeşitlendirilmesi açısından kritik bir role sahip olmaya devam ediyor.

Goldman Sachs’tan Daha İddialı Tahmin

UBS’in ardından Goldman Sachs da altın fiyatlarına yönelik tahminlerini açıkladı. Banka, 2025 yılı sonuna kadar ons altının 3.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs analistleri, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek ve güvenli liman arayışlarını karşılamak için altına yönelmesi gerektiğini ifade etti.

JPMorgan’dan Alternatif Yatırım Önerileri

Öte yandan, JPMorgan farklı bir bakış açısı sunuyor. Bankanın stratejisti Karen Ward, yatırımcıların sadece altına yönelmek yerine yıllık getiri sağlayan diğer yatırım araçlarını da değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Özellikle altyapı yatırımları ve yüksek getirili tahviller, Ward’a göre, daha cazip alternatifler arasında yer alıyor.

Yatırımcılara Stratejik Tavsiyeler

Altın piyasasındaki bu iyimser tahminler, yatırımcılar için stratejik bir rehber sunuyor. UBS ve Goldman Sachs, altına olan talebin artacağını öngörürken, JPMorgan daha temkinli bir duruş sergiliyor. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında, yatırımcıların altını portföylerinde güvenli bir liman olarak değerlendirmesi gerektiği ifade ediliyor.