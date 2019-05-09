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Almanya'da kahraman ilan edilen Kenan'a polislerden doğum günü hediyesi
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Dünya - - Editör: Armoni BAYAR

Almanya'da kahraman ilan edilen Kenan'a polislerden doğum günü hediyesi

Geçtiğimiz Mart ayında Almanya'da yanan arabadan kardeşini kurtaran Kenan Büyükhan, Alman medyası tarafından kahraman ilan edilmişti. Alman polisi bu sefer de Kenan'ın 10. yaş gününü kutlayarak ona ‘Süper Kahramanlık Sertifikası’ ve çeşitli hediyeler verdi.

Alman medyasının Kenan'ı ‘kahraman' ilan ettiği olay geçtiğimiz Mart ayında Nurnberg'de yaşanmıştı. Anne Tuğba Büyükhan, 3 çocuğunu da yanına alarak evden çıktıktan sonra 6 yaşındaki Azra'yı yuvaya bıraktığı sırada oğlu Kenan Büyükhan ve 2 yaşındaki kızı Hira Nur araçta kalmıştı. Bu sırada araçta yangın çıkmış; ön koltukta oturan Kenan, hemen araçtan inerek arka koltukta oturmakta olan kız kardeşi Hira Nur'un kemerini çözüp, onu kucağına alarak araçtan çıkarmıştı.  Kendi canını hiçe sayarak, kız kardeşini kurtarmak için seferber olan Kenan'ı Alman basını ‘kahraman' ilan etmişti.

Nürnberg Polis Teşkilatı'ndan bir grup polis, 10 yaşına basan Kenan Büyükhan'ı evlerinde ziyaret ederek, ona ‘Süper Kahramanlık Sertifikası' ve çeşitli hediyeler verdi.  Daha sonra ise polis, doğum günü sürprizi kapsamında Kenan'ı, babası Celil Büyükhan ile birlikte araçla bir gezintiye çıkardı. Polis yetkilileri Kenan'ın bunu hak ettiğini belirterek, Tuna Nehri'nde devriye gezen polis botunda kaptanlık yapmasına da izin verdi. Güzel bir gün geçirdiğini söyleyen Kenan, “10'uncu yaş günümde unutamayacağım anlar yaşadım” dedi.
Kenan'a ilk ödül 23 Nisan kutlamaları sırasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından verilmiş ve iş insanı Ayhan Yeşil de Kenan'a bir cep telefonu hediye etmişti. Öte yandan, Bavyera Hükümeti, Kenan Büyükhan'a 29 Mayıs tarihinde Münih'te onur madalyası verecek. Başbakan Markus Söder'in hazır bulunacağı tören saat 11:00'de başlayacak.


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