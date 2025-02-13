AK Parti'den TÜSİAD'a Sert Tepki: “Türkiye Eski Türkiye Değil!”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan eleştirilere karşı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert açıklamalar geldi. Tunç, milli iradenin üzerinde hiçbir kurumun veya çıkar grubunun yer alamayacağını belirtirken, Çelik, TÜSİAD'ın demokrasi sicilini hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

TÜSİAD’ın Açıklamaları ve Gelen Tepkiler

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Orhan Turan, modern devlet anlayışının hukukun üstünlüğüne dayandığını vurgulayarak hükümete eleştirilerde bulundu. Turan’ın sözleri, geçmişte sermaye gruplarının siyasete etkisini vurgulayan açıklamalar olarak yorumlandı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bu açıklamaların ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten arka arkaya tepkiler geldi.

Adalet Bakanı Tunç: “Türkiye Yeni Türkiye’dir”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Milli iradenin üzerinde hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu olamaz. Yargının bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesine zarar verecek her türlü girişime karşıyız. Sivil toplum kuruluşlarının görüş bildirmesi demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı etkilemeye yönelik açıklamalar demokrasi ruhuna aykırıdır.”

Tunç, eski Türkiye’nin artık geride kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, ayrıcalıklı kesimlerin yönlendirdiği bir ülke değildir. Hiçbir kurum, milletin iradesinin üstünde değildir. Hukukun üstünlüğü ilkesine yapılan her müdahaleye, geçmişte olduğu gibi bugün de hukuki çerçevede en güçlü şekilde karşılık verilecektir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "TÜSİAD Demokrasi Konusundaki Olumsuz Sicilini Unutmamalı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının ülkeye dair görüş bildirmelerinin demokratik bir hak olduğunu ancak bunu siyaseti yönlendirme aracı olarak kullanmamaları gerektiğini belirtti.

Çelik, TÜSİAD'ın geçmişte askeri ve yargı vesayetini destekleyen tutumunu hatırlatarak şu sözleri dile getirdi:

"Türkiye’de bazı sivil toplum kuruluşlarının demokrasi sicili oldukça sorunludur. TÜSİAD geçmişte askeri ve yargı müdahalelerine açık destek vermiştir. Meşru hükümetlere yönelik medya üzerinden yapılan operasyonlara katkıda bulunmuş bir kuruluş olarak, önce kendi geçmişiyle yüzleşmelidir."

Çelik ayrıca, AK Parti’nin demokratik siyasetin korunması konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, TÜSİAD’ın siyaset üzerindeki etkisini artırma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

TÜSİAD ve Hükümet Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor

TÜSİAD’ın açıklamaları sonrası başlayan tartışmalar, geçmişten beri devam eden siyaset-sermaye ilişkileri bağlamında yeniden gündeme geldi. AK Parti, TÜSİAD’ın siyasi etkisini artırma çabalarına karşı sert bir tutum sergilerken, TÜSİAD ise hükümeti hukukun üstünlüğü konusunda daha hassas olmaya davet ediyor.