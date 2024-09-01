Son dakika Ahu Tuğba hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Ahu Tuğba'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ahu Tuğba öldü mü?

ABD'de yaşayna Ahu Tuğba, ABD'nin Miamı şehrinde 1 Eylül pazar günü hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba hayatını kaybetti!

Son dakika gazeteci Hakan Solaker'in yaptığı açıklamada, "Ahu Tuğba rahatsızlanıyor, o sırada evde kızı Angelik var. Polise de kendisi haber veriyor. Şimdi Miami'den yakın dostum Nur Hekimci aradı. Maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba evinde ölü bulundu" açıklaması yaptı.

Ahu Tuğba'nın hastalığı neydi?

Ahu Tuğba, ileri derece astım hastasıydı. Vefatının astım ile olan ilgisi birazdan belli olacak.