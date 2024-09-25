ABD’de Mortgage Faizlerinde Düşüş ve Başvurularda Artış, Piyasalara Etkisi

ABD’de son dönemde konut kredisi faiz oranlarında dikkat çekici bir düşüş yaşanırken, mortgage başvuruları artış göstermeye başladı. Eylül 2022’den bu yana en düşük seviyelerine gerileyen 30 yıllık mortgage faiz oranı, hem konut satın alım başvurularını hem de yeniden finansman taleplerini olumlu yönde etkiledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) uygulamaya koyduğu faiz indirimi süreci, bu gelişmenin en önemli etkeni olarak gösteriliyor.

Fed’in Faiz İndirimi Süreci ve Piyasalara Yansıması

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonla mücadele etmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla faiz oranlarında indirime gitmeye başladı. Bu indirim süreci, mortgage piyasasında hızlı bir etki yarattı. Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) verilerine göre, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranları Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu düşüş, özellikle konut piyasasında hareketliliği artırdı. Konut sahibi olmayı planlayanların yanı sıra mevcut kredi sahipleri, yeniden finansman için başvurularını hızlandırdı.

Mortgage Başvurularında Yüzde 11 Artış

20 Eylül ile sona eren haftada, mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre %11 oranında artış gösterdi. Bu artış, hem konut satın alımı hem de yeniden finansman başvurularında etkili oldu. Özellikle yeniden finansman başvurularında %20 gibi önemli bir artış yaşanırken, konut satın alımı başvuruları ise %1 oranında yükseldi. Faiz oranlarının düşmesi, konut alıcılarının ve mevcut kredi sahiplerinin daha uygun şartlarla işlem yapma fırsatını değerlendirdiğini gösteriyor.

Konut piyasasında yaşanan bu hareketlilik, özellikle yeniden finansman başvurularındaki artışın, konut sahiplerinin mevcut kredilerini daha düşük faiz oranlarıyla yenilemek istediklerini ortaya koyuyor. Faiz oranlarındaki düşüş, mortgage sahiplerine daha uygun ödeme planları ve toplamda daha az faiz ödemesi imkanı sunuyor. Bu durum, ev sahiplerinin mali yüklerini hafifletirken, aynı zamanda daha geniş bir kitleye konut sahibi olma fırsatı tanıyor.

30 Yıllık Mortgage Faizi En Düşük Seviyesinde

Geçtiğimiz hafta, 30 yıl vadeli mortgage kredilerinde ortalama faiz oranı %6,15'ten %6,13'e geriledi. Bu oran, Eylül 2022’den bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak öne çıkıyor. MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, 30 yıllık mortgage faiz oranlarının sekiz hafta üst üste düşerek Temmuz 2022'den bu yana en yüksek başvuru seviyesine ulaştığını belirtti. Kan, bu durumun Fed’in faiz politikalarının mortgage piyasası üzerindeki olumlu etkisini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Bununla birlikte, 15 yıl vadeli mortgage faiz oranında ise bir miktar artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta bu oran %5,42’den %5,47’ye yükseldi. Ancak bu artış, genel mortgage piyasasındaki olumlu gidişatı tersine çevirecek bir etki yaratmadı. Kısa vadeli kredilerde yaşanan faiz artışına rağmen, uzun vadeli mortgage faiz oranlarının düşük kalması, konut alıcıları ve mevcut kredi sahipleri için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

Faiz Oranlarındaki Düşüşün Ekonomiye Yansımaları

Mortgage faiz oranlarındaki düşüş, sadece konut piyasasında değil, genel ekonomik göstergeler üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor. Konut satışlarının artması, inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektör için de canlandırıcı bir etki oluşturuyor. Aynı zamanda, yeniden finansman başvurularının artması, hane halklarının mali yüklerini hafifletmesine ve tüketici harcamalarının artmasına neden olabilir. Bu durum, ABD ekonomisinin genel büyüme oranlarına da olumlu bir katkı sağlayabilir.

Öte yandan, mortgage faiz oranlarındaki düşüş, yalnızca konut piyasasında değil, borçlanma maliyetlerini düşüren genel bir ekonomik rahatlama dönemini de işaret ediyor. Konut kredisi başvurularındaki artışın devam etmesi, ABD’de hane halkının daha geniş bir kesiminin konut sahibi olma imkanını değerlendireceği anlamına geliyor. Bu da konut piyasasında kalıcı bir iyileşmenin ve ekonomik büyümenin habercisi olarak görülebilir.