ABD’de 21 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 236 bine gerileyerek, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Beklentiler, bu sayının 244 bin civarında olacağı yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, işsizlik başvuruları bir önceki haftaya göre 10 bin kişi azaldı. Ayrıca önceki haftanın verisi 245 binden 246 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama gerilerken, devam eden başvurular zirvede

Verilere göre 4 haftalık ortalama başvuru sayısı da 750 kişi azalarak 245 bine indi. Bu rakam, başvuru sayılarındaki dalgalanmaların etkisini azaltarak daha net bir tablo sunuyor.

Ancak devam eden işsizlik maaşı başvurularında dikkat çekici bir artış yaşandı. 14 Haziran ile biten haftada bu sayı 37 bin kişi artarak 1 milyon 974 bine yükseldi. Bu, Kasım 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

İş gücü piyasası güçlü ama sinyaller karışık

İlk başvuru sayılarındaki düşüş, istihdam piyasasında halen dirençli bir yapı olduğunu gösterse de, devam eden başvuruların artışı dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ekonomistler, bu verilerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası açısından da önemli sinyaller barındırdığı görüşünde. Özellikle iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya dair olası işaretler, yılın kalanında izlenecek para politikasını etkileyebilir.