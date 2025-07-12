ABD’de petrol üretiminin önemli göstergelerinden biri olan aktif sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet azalarak 424’e geriledi. Böylece ülkede son bir yıldaki toplam düşüş 54 kule oldu.

Veriler, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından açıklandı.

Brent ve WTI haftayı kayıpla kapattı

Petrol fiyatları ise hafta boyunca dalgalı bir seyir izledikten sonra düşüşle kapandı.

Brent petrolün varil fiyatı , perşembe gününü 69,60 dolardan tamamladıktan sonra cuma gününü 68,29 dolarda kapattı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise perşembe günü 67,29 dolar seviyesindeyken, cuma kapanışında 65,88 dolara geriledi.

Talep endişeleri fiyatları baskılıyor

Sondaj kulelerindeki azalma arz tarafında sınırlı gerilemeye işaret etse de, küresel petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşte talep tarafındaki belirsizlikler ve ekonomik yavaşlama beklentileri etkili oluyor.