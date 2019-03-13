ABD'li yolcu THY'ye dava açtı

İstanbul-New York seferini yapan TK-01 sefer sayılı THY uçağının türbülansa girmesi sonucu 28'i yolcu, 30 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri olan Sead Nikaj isimli yolcu, dün New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyla THY'ye tazminat davası açtı.

Nikaj, THY'nin Amerikan Ulusal Havacılık Merkezi'nin yaptığı şiddetli türbülans uyarısına rağmen uçuşlarını sürdürdüğünü ve türbülanstan nce uçuş ekibinin herhangi bir uyarıda bulunmadığını iddia etti.

Ciddi şekilde yaralandığını ve ekonomik olarak zarar gördüğünü belirten Nikaj, zararının karşılanmasını istiyor.