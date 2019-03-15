A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Listede Arda Turan yok

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için Arnavutluk ve Moldova ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, 22 Mart'ta deplasmana çıkacak.

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun kadroda yer almasıyla 533 günlük ayrılık sona erdi. 1 yıldır Milli Takım'da olmayan Gökhan Gönül de kadroda kendine yer buldu.

1 Haziran 2019'da göreve başlayacak olan Şenol Güneş, Euro 2020 için Milli Takım kadrosunu duyurdu. Medipol Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok, bin 225 gün sonra A Milli Takım'a davet edildi. Mert Günok, en son 6 Kasım 2015'te Katar ve Yunanistan karşılaşmalarında aday kadroda yer almıştı.