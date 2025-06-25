Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ve kentin kültürel mirasını yansıtan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin 27’ncisi, 10-13 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Safranbolu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festival tarihleri Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde toplanan komite tarafından belirlendi.

Toplantıda ayrıca, Safran Festivali’nin 17-19 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenmesine karar verildi.

Katılımcı sayısı ve kültürel etki artırılacak

Festival komitesi; kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, akademisyenler ve dernek üyelerinden oluştu. Toplantıda, iki önemli kültürel etkinliğin hem ulusal hem de uluslararası tanıtıma katkı sağlaması için daha geniş kitlelere ulaşması ve içerik açısından zenginleşmesi gerektiği vurgulandı.

“Festival, kültürel mirasın korunması için bir platform”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalin sadece bir belgesel gösterim etkinliği olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, kentin kültürel mirasını koruma ve dünyaya tanıtma misyonunu üstlenen önemli bir platform. Safran Festivali ise bu topraklara özgü, dünya çapında tanınan safranı hem kültürel hem de ekonomik açıdan görünür kılmak açısından kıymetli.”

Köse, her iki festivalin daha nitelikli ve geniş katılımlı gerçekleşmesi için hazırlıkların kısa sürede başlatılacağını söyledi.