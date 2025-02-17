2025 Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İşte Beklenen Zam Oranları

Milyonlarca emeklinin gözü, 2025 yılında alacakları bayram ikramiyesine çevrildi. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesinin, yeni yılda ne kadar artacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Henüz kesinleşmiş bir rakam olmasa da, çeşitli senaryolar gündemde.

İkramiye Artışı İçin Beklenen Senaryolar

Bayram ikramiyesi için belirlenen zam oranları, ekonomik gelişmelere ve hükümetin kararlarına bağlı olarak şekillenecek. Kamuoyunda dolaşan tahminlere göre, emekli bayram ikramiyeleri için şu olasılıklar konuşuluyor:

Yüzde 30 zam: 3.900 TL

Yüzde 35 zam: 4.050 TL

Yüzde 40 zam: 4.200 TL

Yüzde 50 zam: 4.500 TL

Bu senaryolar gerçekleşirse, emeklilere 2025 yılı içinde toplamda 7.800 ila 9.000 TL arasında bayram ikramiyesi ödenmesi bekleniyor.

Kimler Bayram İkramiyesi Alabiliyor?

Bayram ikramiyesi, emekli maaşı alan herkesi kapsıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alan vatandaşlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.

1 Mart 2025 itibarıyla emekli olan kişiler de ilk ikramiye ödemelerini alabilecekler.

Ödeme Takvimi Belli Oldu mu?

Bayram ikramiyesi ödemelerinin mart ve haziran aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor. İlk ödeme için son tarih olarak 28 Mart 2025 öngörülüyor. Ancak, net tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapacağı açıklama ile kesinleşecek.

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için emeklilere toplamda 6 bin lira ödeme yapılmıştı. Yeni yılda ikramiyelere yapılacak artış, emekliler için büyük önem taşıyor.

Emeklilerin Beklentisi Büyük

Emekliler, hayat pahalılığı ve artan enflasyon nedeniyle ikramiyelere yüksek oranda bir zam yapılmasını bekliyor. Hükümetin, enflasyon oranlarını da dikkate alarak bir zam belirlemesi gerektiğini düşünen emekliler, en az yüzde 40’lık bir artış talep ediyor.

Öte yandan, bazı ekonomi uzmanları ise bütçe dengeleri nedeniyle zam oranının daha sınırlı tutulabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, kesin oranlar hükümetin vereceği nihai kararla netleşecek.

Son Karar Ne Zaman Açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye artışına dair detayların Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından ele alınacağını belirtti. Bu toplantının 21 Şubat’ta Giresun’da yapılması planlanıyor.

Bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, emeklilerin alacağı ikramiye miktarı netleşmiş olacak. Kamuoyunun ve emeklilerin beklentileri göz önünde bulundurularak, ikramiyelerde tatmin edici bir artış yapılması bekleniyor.