Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerin etkisiyle, 1 Nisan tarihinde okulların tatil edileceğini duyurdu. Bu karar, özellikle seçmenlerin oy kullanma sürecine odaklanacak şekilde eğitim kurumlarının planlanması gerekliliğinden kaynaklanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği yazıda belirtildiğine göre, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, eğitim kurumlarının normal işleyişlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanabileceği bir ortamın sağlanmasını gerektiriyor.

Seçimlerin doğası gereği, oy sayım işlemleri genellikle geç saatlere kadar devam ediyor ve bu durum, eğitim kurumlarının aynı gün içinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engelliyor.

Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumları, öğrencilerin ve eğitim personelinin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime başlayabilmeleri için 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Bu kararın amacı, eğitim kalitesinin korunması ve öğrencilerin ders programlarının aksamaması için alınmıştır.