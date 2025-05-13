Ziraat Bankası, 2025 yılının ilk çeyreğinde 32,7 milyar TL net kâr elde ederek Türkiye bankacılık sektöründe en fazla kâr eden banka oldu. Banka, güçlü sermaye yapısı ve dijital dönüşüm yatırımlarıyla dikkat çekti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen sürdürülebilir büyüme ivmesi korundu. Bankanın aktif büyüklüğü 6,2 trilyon TL’yi aşarken, nakdi krediler 3,2 trilyon TL seviyesine ulaştı. Gayrinakdi kredilerle birlikte toplam finansman hacmi ise 4,4 trilyon TL oldu.

Mevduat ve yabancı kaynakta liderlik sürdü

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yılın ilk çeyreğinde mevduatların 4,1 trilyon TL’ye yükseldiğini belirtti. Çakar, “Yabancı para mevduat dışı fonlama tutarımızı 24 milyar dolara çıkardık. Böylece ülkemize en fazla yabancı para fon getiren banka olduk” dedi.

Çakar ayrıca, dış ticaret işlemlerinde yüzde 21’in üzerinde, ihracat hacminde ise yüzde 25’in üzerinde pay elde ettiklerini vurguladı. Özellikle tarım, ihracat, üretim ve istihdam odaklı kredilendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

Dijitalleşme ve yurt dışı yatırımlar öne çıkıyor

2025’in ilk çeyreğinde 64 MW kurulu güce sahip öz tüketim güneş enerjisi santrali projesini devreye alan banka, karbon nötr hedefi doğrultusunda enerji yatırımlarına da hız verdi. Aynı dönemde dijital müşteri sayısı 23,5 milyona ulaştı.

Ziraat PAY ve Ziraat Finansal Kiralama iştirakleri faaliyetlerine başlarken, dijital bankacılık alanındaki yeni yapı Ziraat Dinamik Banka için hazırlıklar devam ediyor. Ayrıca Mısır’dan sonra Afrika’daki ikinci hizmet noktası olan Cezayir şubesi de faaliyete geçti.

Sektör liderliği güçlenerek devam ediyor

Çakar, “Güçlü sermaye yapımız, çeşitlendirilmiş kaynak yapımız ve dijital altyapı yatırımlarımızla müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık. Yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz 32,7 milyar TL net kârla sektörün en kârlı bankası olduk” ifadelerini kullandı.