ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Orta Doğu ziyaretinin ilk ayağında Suudi Arabistan’a gitti. Ekonomi ve güvenlik başlıklarının öne çıktığı temaslarda, milyar dolarlık yatırımlar ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Başkanlık döneminin ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Trump’ın, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.

Milyar dolarlık anlaşmalar masada

ABD medyasına göre Trump yönetimi, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi hedefliyor. Suudi tarafı ise 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. Bu kapsamda, ziyaret sırasında savunma, enerji ve altyapı alanlarında büyük anlaşmaların duyurulması bekleniyor.

Bölgesel krizler gündemde

Ziyaretin ekonomi dışında önemli bir ayağı da diplomatik görüşmeler olacak. Masada; İran’la süren nükleer müzakereler, Yemen’deki Husi hareketi, Gazze’de ateşkes arayışları, İsrail’le ilişkiler ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi birçok kritik konu bulunuyor.

Trump, Suudi Arabistan’daki temaslarının ardından Orta Doğu turuna İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile devam edecek.