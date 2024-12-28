Yurt Dışına Çıkış Harcına Zam Geldi: 2024’te 710 TL, 2025’te Dijital Ödeme Dönemi Başlıyor

Yurt dışına çıkış harcı yüzde 42 zamlanarak 500 TL’den 710 TL’ye çıktı. 2025’te dijital ödeme sistemi devreye girecek.

Yurt Dışına Çıkış Harcı Zamlandı: Yeni Dönemde Dijital Ödeme Sistemi Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına çıkış harcı 1 Ocak 2024 itibarıyla yüzde 42 oranında artırıldı. Bu kapsamda, daha önce 500 TL olarak uygulanan harç, 710 TL olarak güncellendi. 2025 yılı itibarıyla ise harç ödemelerinde dijital sisteme geçileceği duyuruldu.

Kimler Harçtan Muaf Olacak?

Yeni düzenlemeye göre, bazı gruplar yurt dışına çıkış harcından muaf tutulacak. Muafiyet kapsamında olanlar şunlar:

Yurt dışında oturma izni bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

7 yaşından küçük çocuklar,

Pasavan veya özel izin belgeleriyle seyahat edenler,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik kartıyla gidenler,

Ticari araç ve yük taşımacılığı yapan araçların mürettebatı.

Karayolu taşımacılığı yapan ticari araç sürücüleri ve mürettebatına ise muafiyet, araç kapasitesine göre değişiklik gösterecek.

Dijital Dönem Başlıyor: Harç Pulları Kalkıyor

1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışına çıkış harçlarının ödenmesinde köklü bir değişiklik yapılacak. Harç pulları tamamen kaldırılarak dijital ödeme sistemine geçilecek. Yeni dönemde harçlar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mobil uygulaması, dijital vergi dairesi, anlaşmalı bankalar ve havalimanlarındaki veznelerden kolayca ödenebilecek.

Kağıtsız İşlem Dönemi

Bu düzenleme, kağıt tasarrufu sağlanmasını ve dijitalleşmenin hızlandırılmasını hedefliyor. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok noktada bilgilendirme afişleri asılarak yolcuların dijital sisteme hazırlanmaları için duyurular yapıldı. Bilgilendirme afişlerinde, “1 Ocak 2025’ten itibaren pul dönemi sona eriyor. Harçlarınızı kolayca dijital sistem üzerinden ödeyebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Yeni Harç Sistemi Yolculara Kolaylık Sağlayacak

Dijital ödeme sistemi sayesinde uzun kuyruklar ve evrak işlemleri sona erecek. Yolcular, GİB mobil uygulamasını kullanarak işlemlerini birkaç dakika içinde tamamlayabilecek. Ayrıca bankaların internet şubeleri ve havalimanlarındaki hızlı ödeme noktaları da alternatif seçenekler sunacak.

Zam ve Dijitalleşme Kararı Nasıl Karşılandı?

Yurt dışına çıkış harcına yapılan zam, özellikle sık seyahat eden vatandaşlar tarafından farklı tepkilerle karşılandı. Bazı vatandaşlar zammın yüksek olduğunu dile getirirken, dijitalleşmenin işlem kolaylığı sağlaması nedeniyle memnuniyetini ifade edenler de oldu.

Hedef Yeşil Dönüşüm ve Kolaylık

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, dijital ödeme sistemine geçiş kağıt israfını önleyecek ve çevre dostu bir yaklaşımı destekleyecek. Ayrıca dijitalleşme, işlemlerin daha şeffaf ve hızlı olmasını sağlayacak.

Gelecekte Neler Bekleniyor?

2025 yılı itibarıyla uygulanacak dijital sistem, hem zaman tasarrufu hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım getirecek. Harç işlemlerinde sıra beklemek zorunda kalmayacak olan vatandaşlar, internet ve mobil uygulamalar üzerinden işlemlerini hızla tamamlayabilecek. Yetkililer, yeni sistemin kullanıcı dostu olacağını ve geçiş sürecinde yolculara destek sağlanacağını belirtiyor.