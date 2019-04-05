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Yunanistan için vize Kuşadası'ndan alınabilecek
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Turizm - - Editör: Armoni BAYAR

Yunanistan için vize Kuşadası'ndan alınabilecek

Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu adına yaz aylarında vize işlemlerinin yapıldığı Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ofis 2019 sezonu için kapılarını açtı.

Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) tahsis edilen ofiste, Kuşadası ve çevresinde oturanlar konsolosluklara gitmeye gerek kalmadan Yunanistan için vize başvurusu yapabilecek. 

Başkonsolos Papoulia "Geçtiğimiz yıl Kuşadası, Ayvalık ve Çeşme gibi 3 önemli sahil ilçelerinde vize merkezlerini açtık. Bu merkezler Samos, Lesvos ve Chios adalarına bağlanıyor. Bu vize merkezi 30 Eylül'e kadar açık kalacak. Hedefimiz bu bölgelerde yaşayanlar ve gelen yüz binlerce yazlıkçıya hizmet sunmak. İki komşu halkın turizm, kültür ve ticaret ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçlayan iş birliğimiz için Kuşadası Ticaret Odası yönetimine teşekkür ederim. Vize merkezinin kış aylarında açık kalması talepleri var. Daha önce ilçelerde vize merkezi yoktu. Bu eksiği tamamladık. Kış aylarında da açık kalması için Atina ile görüştük. Bu açığı kapatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.


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