Yükseklerde saklı bir hayat

Şehir hayatının gürültüsünden ve kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için Türkiye’nin dağ köyleri adeta birer saklı cennet niteliğinde. Bu köyler, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda korunmuş kültürel dokuları ve yavaş akan yaşamlarıyla da ruhu dinlendiren alternatifler sunuyor. Gelişmemiş değil, sadeleştirilmiş bir hayat arayanların rotasında yer alması gereken bu köyler, keşfedilmeyi bekleyen sessiz güzellikler taşıyor.

Doğu Karadeniz’in sisli zirveleri

Artvin’in Şavşat ilçesindeki köyler ya da Rize’nin Çamlıhemşin bölgesindeki yaylalar, doğal manzaralarıyla olduğu kadar hâlâ yaşayan gelenekleriyle de dikkat çekiyor. Ahşap evlerin yamaçlara tutunduğu bu bölgelerde zaman neredeyse durmuş gibi. Doğal ürünlerle yapılan kahvaltılar, tulum sesiyle bezenmiş akşamlar ve çiğ tanesiyle uyanan sabahlar burada hayatın bir parçası.

Toroslar’da göğe komşu evler

Antalya ve Mersin’in iç bölgelerinde yer alan dağ köyleri, hem deniz manzarasına hem de orman örtüsüne hâkimdir. Torosların eteklerine kurulu bu köylerde keçi çanı sesiyle uyanmak, doğal kaynak sularında serinlemek ve taş fırında pişen ekmeğin kokusunu duymak hâlâ mümkün. Özellikle yazın yaylaya çıkan köylülerin yaşamı, binlerce yıllık bir geleneği sürdürür niteliktedir.

Ege ve İç Anadolu’nun unutulmuş taş köyleri

Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir gibi illerin kırsal dağ köyleri, tarihî taş evleri ve kadim halk hikâyeleriyle büyüler. Bu bölgelerdeki köyler genellikle az nüfuslu ve sade yaşamlıdır. Doğayla iç içe, teknolojiden uzak ama sıcak insan ilişkileriyle örülü bir yaşam sürerler. Geleneksel zanaatların hâlâ yaşatıldığı bu köyler, özellikle kültürel gezi tutkunlarının radarına girmeye başlamıştır.

Akdeniz’in serin sırtlarında yaşam

Isparta, Burdur ve Muğla’nın yüksek köylerinde çam ormanlarının ve lavanta tarlalarının arasında gizlenmiş yaşam alanları vardır. Lavanta kokulu köyler, göl manzaralarıyla birleşince adeta bir masal diyarını andırır. Yazın bunaltıcı sıcağından uzak, serin rüzgârlarla çevrili bu köyler, alternatif tatil arayanlar için son yıllarda dikkat çekici seçenekler haline gelmiştir.

Ulaşmak zor ama huzur garantili

Bu köylerin bazılarına ulaşmak gerçekten kolay değildir. Kimi zaman dağ yolları, kimi zaman dar patikalar geçmek gerekir. Ancak varıldığında karşılaşılan manzara, sessizlik ve doğallık bu zahmeti unutturur. Ulaşımın zorlu olması, bu bölgelerin hâlâ el değmemiş kalmasını sağlayan temel nedenlerden biridir.

Köy turizminin yükselişi

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin kalabalıklardan uzak, özgün deneyim arayışında olması, bu saklı köyleri daha görünür kılmaya başladı. Özellikle butik pansiyonlar, yerel üreticilerin sunduğu doğal ürünler ve kültürel atölyeler bu köyleri cazip kılıyor. Ancak bu ilginin, bölge sakinlerinin yaşamına zarar vermeden ve doğayı bozmadan gerçekleşmesi büyük önem taşıyor.