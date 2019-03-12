Yılda 800 bin kişi hava kirliliğinden ölüyor

Araştırma, Avrupa'da hava kirliliğinden kaynaklanan ölümlerin, sigaradan ölenlerden daha fazla olduğunu ve önceki tahminlerin iki kat üzerinde olduğunu ortaya çıkardı. Bilim adamları araştırmadan elde edilen veriler sonucu, Avrupa'da hava kirliliğinin insan ömrünü 2 yıl kısalttığını ve yılda 800 bin insanın hava kirliliği sebebiyle hayatını kaybettiği tahmininde bulundu. Araştırmacılar, Avrupa'nın hava kirliliğinin dünya ortalamasından daha yüksek olduğu ve sağlıkta hasara yol açtığını açıkladı.

The European Journal'da yayımlanan haberde, kirli havanın önce akciğeri vurduğunu, bunun da kan dolaşımı ve kalp rahatsızlıklarını tetikleyerek solunum hastalıklarından ölenlerin sayısını ikiye katladığı anlatıldı.

Araştırma ekibinden Mainz Kimya Enstitüsünden Prof. Jos Lelieveld, “Hava kirliliğinin çoğunun fosil yakıt kullanmaktan kaynaklandığına göre acilen diğer enerji kaynaklarına dönmeye ihtiyacımız var. Temiz ve yenilenebilir enerji kullanmakla sadece Paris iklim anlaşmasının şartlarını yerine getirmekle kalmaz, hava kirliliği ile ilintili ölümleri yüzde 55 oranında azaltabiliriz” dedi.