Erdoğan’dan Kadınlara Net Mesaj: Yeni Türkiye’nin Gücünü Siz Şekillendireceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM 5. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadınların haklarına yönelik tarihi dönüşümü anlattı. Kadınların başörtüsü ve inançları nedeniyle dışlandığı günlerin geride kaldığını söyleyen Erdoğan, artık kadınların toplumun her alanında güçlü şekilde varlık gösterdiğini vurguladı. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Erdoğan, “Kadınların kıyafetine saygı duymayı öğreneceksiniz. Kamuda kadın görmeye alışacaksınız,” ifadeleriyle dikkat çekti.

Kadınların Öncü Rolüne Vurgu

Erdoğan, kadınların siyasetten eğitime, iş dünyasından aileye kadar her alanda öncü roller üstlendiğini belirtti. Son 23 yılda yapılan reformlarla kadınların önündeki yapay engellerin ortadan kalktığını dile getiren Erdoğan, “Kadın düşmanı zihniyet tarihe karışmıştır,” dedi. Türkiye’nin geleceğini kadınlarla birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Yeni Türkiye’ye uyum sağlayacaksınız,” diyerek topluma mesaj verdi.

Sosyal Medyanın Etkisi ve Aile Yapısına Dair Uyarılar

Cumhurbaşkanı, sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. “Zihinler kontrolsüz bir dünyanın etkisi altında,” diyen Erdoğan, aile yapısının bu nedenle sarsıldığını ve gençlerin evlenmekten kaçındığını belirtti. Türkiye nüfusunun gelecekte azalabileceğine dair uyarılarda bulunarak doğum oranlarındaki düşüşü bir beka meselesi olarak nitelendirdi.

Kadına Şiddetle Mücadelede Net Tavır

Kadına yönelik şiddetin sıfır toleransla ele alındığını ifade eden Erdoğan, 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmaya devam edeceğini söyledi. “Sözleşme değil, kanun yaşatır,” vurgusu yapan Erdoğan, kadınların ve çocukların korunmasının devlet politikası olduğunu, geriye gidişe asla izin verilmeyeceğini belirtti.

LGBT ve Nüfus Politikalarına Eleştiri

Erdoğan, muhalefeti LGBT dayatmalarına destek vermekle ve sapkınlıkları meşrulaştırmakla suçladı. Belediyelerdeki bazı uygulamaların milletin değerlerine aykırı olduğunu savunarak “LGBT paçavralarıyla donatılan belediyeler milletin kaynaklarını çarçur ediyor,” dedi. Ayrıca Batı destekli cinsiyetsizleştirme politikalarının Türkiye’de yayılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Terörle Mücadelede Kadın Desteği Çağrısı

Cumhurbaşkanı, terörün en büyük zararını kadınların gördüğünü belirterek, KADEM ve kadın sivil toplum kuruluşlarından “Terörsüz Türkiye” çalışmalarına destek beklediklerini söyledi. “Annelerin yüreğini yakan teröre karşı mücadelede sizler en büyük güçsünüz,” diyen Erdoğan, kadınların terörsüz bir gelecek için sürecin öncüsü olması gerektiğini ifade etti.

İrfan ve Toplumsal Diriliş Mesajı

Konuşmasının sonunda Erdoğan, toplumun irfanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Önce irfanımıza sahip çıkacağız, onu dirilteceğiz ve kendimize geleceğiz,” dedi. Kadınların milli ve manevi değerlere sahip çıkarak toplumu yeniden inşa edecek güç olduğunu vurguladı.