Uluslararası Algı Operasyonlarına Karşı Türkiye’den Net Tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uluslararası sendikal çevrelerden Türkiye’ye yöneltilen eleştirilere sert yanıt verdi. Memur-Sen'in düzenlediği "Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi"nde konuşan Işıkhan, Türkiye’nin özellikle son 23 yılda emek, sosyal adalet ve sendikal haklar alanında kaydettiği ilerlemelere rağmen “kara propaganda”ya maruz kaldığını söyledi. 41 farklı ülkeden sendikacıların katıldığı etkinlikte, Işıkhan hem yapılanları anlattı hem de yanlış değerlendirmelere karşı duruşunu net şekilde ifade etti.

Türkiye’nin Sosyal Diyalogta Katettiği Yol

Işıkhan, geçmişte ihmal edilen sosyal diyalog mekanizmalarının artık hükümetin öncelikleri arasında olduğunu vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kamu çalışanlarının sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü dile getirdi. Sendikalı kamu çalışanı sayısının 2002’de 650 bin seviyesinden 2,3 milyona yükseldiğini hatırlattı. Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında ciddi kazanımlar sağlandığını belirten Bakan, “Adeta kangren olmuş sorunları birer birer çözdük, çözmeye devam ediyoruz,” dedi.

Uluslararası Eleştirilere Sert Yanıt

Bazı uluslararası sendikal örgütlerin Türkiye’yi sendikal haklar açısından “kötü ülkeler” listesinde göstermesine tepki gösteren Işıkhan, bu raporların gerçeği yansıtmadığını savundu. Türkiye’nin çalışma hayatına dair açık, şeffaf ve insani değerlere dayalı bir sistem kurduğunu ifade eden Bakan, 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesinden sendikal örgütlenmeye tanınan özgürlüklere kadar birçok reformun hayata geçirildiğini söyledi.

Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Vurgusu

Kongrenin “Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet” teması üzerine konuşan Işıkhan, dijital çağın çalışma hayatında birçok kavramı dönüştürdüğünü, ancak bu dönüşümün emek ve sosyal adaleti göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı. “İnsan odaklı, emek merkezli bir dijitalleşme anlayışı” çağrısında bulunan Işıkhan, yeni çağın sunduğu imkanların çalışanlar için tehdit değil fırsata dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Kadın Haklarından Demokrasiye Geniş Perspektif

Konuşmasında kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması gibi simgesel reformlara da değinen Bakan Işıkhan, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine sendikaların katkısının yadsınamaz olduğunu ifade etti. Memur-Sen’in bu süreçteki duruşuna ayrıca teşekkür eden Işıkhan, “En önemli sosyal paydaşımız olan sendikalar, demokrasimizin ve toplumsal barışın teminatıdır,” dedi.

Filistin’e Destek ve Adalet Vurgusu

Küresel çapta adaletin ve insan haklarının yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Bakan, konuşmasında Gazze ve Filistin halkına da yer ayırdı. İsrail’in katliamlarının uluslararası sessizlikle karşılandığını vurgulayan Işıkhan, adalet ve insan haklarının evrensel bir mücadele alanı olduğunu hatırlattı.

Gelecek Vizyonu: Yalnızca Bugünü Değil, Yüzyılı Planlayan Türkiye

Işıkhan konuşmasının sonunda Türkiye’nin yalnızca birkaç yıllık değil, yüzyıllık bir vizyonla hareket ettiğini belirtti. “Önündeki yüzyılı planlayan bir Türkiye var artık,” diyen Bakan, uluslararası sendikal dayanışmanın ve ortak insanlık değerlerinin geleceğin inşasında büyük rol oynayacağını sözlerine ekledi.