Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek

Yargıtayın kararı üzerine, nişanı bozulan çift, özel dikim olmadığı ve kullanmadığı takdirde gelinliği iade edebilecek.

Bu emsal karar nasıl gelişti?

37 yaşındaki U.K., 28 yaşındaki A.K. ile nişanlıydı. Geçtiğimiz eylül ayında sevgilisiyle evlenmeye karar veren adam, İstanbul Zorlu Center'de bulunan lüks bir gelinlik mağazasındaki katalogdan İspanya'da hazırlanmış gelinliği beğendi. Ücretini ödeyerek aldıkları gelinliği, ilerleyen günlerde nişanı atmaları sonucu iade etmek isteyen adamın talebi mağaza tarafından reddedildi.

Mağaza yetkililerine tepki gösteren adam, ürünün henüz mağazaya ulaşmadığını ve onun değeri ölçüsünde başka bir eşya almak istediğini belirtti ancak bu da olmayınca genç adam İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

Tüketici Mahkemesi'nde görülen dava sonucu mahkeme, gelinliğin sipariş üzerine özel dikilmediği, yurt dışından gelecek olan ürünün mağazaya ulaşmadığı gibi kullanılmamış olmasını da göz önünde bulundurarak damat adayının parasının iadesine karar verdi.

Mağaza yetkilileri karara itiraz etti

Mağaza yetkilileri karara gelinliğin iade edilecek bir mal olmadığı gerekçesiyle itiraz etti ve Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay, Tüketici Mahkemesi tarafından verilen kararın isabetli olduğunu belirterek kararı onadı. Emsal niteliği taşıyan karardan sonra mağaza gelinlik bedelini U.K.'ye iade edecek.