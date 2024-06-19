İstanbul’da Yaşam Maliyetindeki Artış Yabancı Çalışanları Zorluyor

Türkiye’de hayat pahalılığı yalnızca yerli halkı değil, yabancı çalışanları da ciddi şekilde etkiliyor. İstanbul, yabancı çalışanlar için yaşam maliyetinin en çok arttığı beş şehir arasında yer alıyor. Sürekli yükselen enflasyon, İstanbul’u yabancılar için de pahalı hale getiriyor. Mercer’in 226 şehri kapsayan araştırmasına göre, İstanbul bu yıl yaşam maliyetinin en çok arttığı üçüncü şehir oldu.

Yaşam Maliyeti Hızla Artıyor

Danışmanlık şirketi Mercer’in 2024 yılı araştırmasına göre, İstanbul yabancı çalışanlar için en pahalı şehirler listesinde 55 sıra birden yükselerek 130. sıraya çıktı. Başkent Ankara ise 13 sıra yükselerek 208. sırada yer aldı. İstanbul, hayat pahalılığının en çok arttığı şehirler arasında Gana’nın başkenti Akra ve Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Kira Artışlarında İstanbul Zirvede

Raporda, İstanbul’un yabancı çalışanlar için bu yıl hayat pahalılığının en çok arttığı 5 şehirden biri olduğu belirtiliyor. İstanbul’da kiralar yüzde 301 artarken, Ankara’da ise kiralar yüzde 141 oranında arttı. Bu artış oranları, diğer şehirlerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Örneğin, Dubai’de kiralar yüzde 21 artarken, İsrail’in Tel Aviv şehrinde kiralar yüzde 22 oranında geriledi.

Ürün Fiyatlarındaki Artışlar

Belirli ürün gruplarındaki fiyat artışları şehirler arasında farklılık gösteriyor. İstanbul ve Ankara, kiralara gelen zam oranında açık ara zirvede yer alıyor. Örneğin, 12’li kutu yumurtanın fiyatı Buenos Aires’te yüzde 403 oranında artarken, İstanbul’da bu artış yüzde 48 oldu. 1 litre zeytinyağının fiyatı dünya genelinde yüzde 58.6 artarken, İstanbul’da yüzde 144.5 oranında arttı. Yabancı çalışanlar için en pahalı şehir ise Hong Kong oldu, Singapur ikinci sırada yer aldı.

İstanbul’un Küresel Rekabeti

İstanbul, kahveden pantolona kadar birçok üründeki fiyat artışında dünya ikincisi oldu. Bir fincan kahve, İstanbul’da bir yılda yüzde 134.8 oranında pahalandı. Saç kesimi fiyatları dünya çapında yüzde 12.6, İstanbul’da ise yüzde 98.3 arttı. 1 litre benzin dünya genelinde yüzde 20.3 oranında artarken, İstanbul’da yüzde 109.3 oranında arttı. Kot pantolon fiyatlarında da İstanbul, dünya ikincisi konumunda. Kot pantolonun fiyatı dünya genelinde yüzde 20.2, Buenos Aires’te ise yüzde 385 oranında artarken, İstanbul’da yüzde 40 oranında arttı.

Hayat Pahalılığı Yabancı Çalışanları Zorluyor

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon, yalnızca yerli halkı değil, yabancı çalışanları da derinden etkiliyor. Özellikle İstanbul’da kira ve temel tüketim malzemelerindeki fiyat artışları, yabancı çalışanların bütçelerini zorluyor. Mercer’in araştırmasına göre, İstanbul’un yabancı çalışanlar için yaşam maliyeti sıralamasında 55 sıra birden yükselmesi, şehrin ne kadar pahalı hale geldiğinin bir göstergesi.

Kiralar ve Ürün Fiyatlarındaki Artışlar

İstanbul’da kiraların yüzde 301 oranında artması, yabancı çalışanların konut masraflarını ciddi şekilde artırdı. Ankara’da da benzer bir durum yaşanmakta; burada kiralar yüzde 141 oranında arttı. İstanbul’da sadece kiralar değil, günlük yaşamda kullanılan birçok ürünün fiyatı da hızla yükseliyor. Örneğin, zeytinyağı fiyatları dünya genelinde yüzde 58.6 artarken, İstanbul’da bu artış yüzde 144.5 oranında gerçekleşti. Benzin fiyatları da dünya genelinde yüzde 20.3 artarken, İstanbul’da yüzde 109.3 oranında arttı.

İstanbul’da Yaşam Maliyetinin Artması

İstanbul, yaşam maliyetindeki artışla yabancı çalışanlar için dünya genelinde en pahalı şehirlerden biri haline geldi. Kahve fiyatları, benzin, kot pantolon ve saç kesimi gibi birçok ürün ve hizmette yaşanan fiyat artışları, İstanbul’u yabancı çalışanlar için daha da pahalı bir şehir yapıyor. Mercer’in araştırmasına göre, İstanbul’da bir fincan kahve bir yılda yüzde 134.8 oranında pahalandı, saç kesimi fiyatları yüzde 98.3 arttı ve 1 litre benzin fiyatı yüzde 109.3 oranında arttı.

Sonuç olarak, İstanbul’daki hayat pahalılığı, yabancı çalışanların yaşam maliyetlerini büyük ölçüde artırıyor. Kiralar ve ürün fiyatlarındaki artış, yabancı çalışanların bütçelerini zorlamaya devam ediyor ve İstanbul’u dünya genelinde en pahalı şehirlerden biri haline getiriyor.